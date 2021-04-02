Врач: аллергия может повысить вероятность заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/6b2218c2-946b-11eb-a35e-96000091f725_660.jpg Фото: Bildverlag Bahnmüller/Global Look Press

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил, что во время обострения аллергии в весенний период вероятность заразиться коронавирусом может увеличиться. Он отметил, что воспалённая слизистая более уязвима для инфекций, пишет АГН «Москва».

Если люди не будут носить маски, то, надышавшись этой пыльцой, даже у тех, у кого нет аллергии, — вполне возможно, что вероятность заражения инфекцией будет несколько выше, чем без присутствия пыльцы, — сказал врач.

Впрочем, он уточнил, что каких-либо доказательств на базе исследований его теории нет. Однако врачи ещё прошлой весной фиксировали, что у переболевших коронавирусной инфекцией аллергия на весеннее цветение проявлялась намного острее.

Дело в том, что у коронавируса особенность такая — он проявляет заболевания, которые у человека были в скрытой форме, — пояснил Болибок. — Таким образом, патоген «обнажает» все диагнозы человека, которые даже присутствовали у него весьма продолжительное время назад и официально были сняты после выздоровления.

Ранее NEWS.ru писал, что России осталось совсем недолго до того момента, когда коллективный иммунитет от коронавируса сформируется на достаточном для спасения от эпидемии уровне. Соответствующее заявление сделал врач Александр Островский.