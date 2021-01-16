Власти Башкирии вводят COVID-паспорта для жителей

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В Башкирии будет введена практика COVID-паспортов для местных жителей. Власти республики объявили, что тем, кто переболел коронавирусной инфекцией или сделал прививку от COVID-19, будет выдаваться специальный документ, предоставляющий некоторые преимущества при посещении мероприятий, а также для получения скидок.

Выдавать COVID-паспорта жителям Башкирии начнут с 5 февраля.

С сегодняшнего дня в республике вводится новый проект по борьбе с коронавирусной инфекцией — антиковидный паспорт Башкортостана. Паспорт будут получать те, кто переболел и имеет антитела и тот, кто вакцинировался. Это решает целый ряд проблем. Например, наши жители старше 65 лет находятся в режиме самоизоляции, а они уже переболели, и у них антитела, или вакцинировались, то зачем мы их держим дома? Это, конечно, определённое стимулирование людей к тому, чтобы они проходили вакцинацию, — приводит ТАСС слова главы республики Радия Хабирова.

Документ позволит тем, у кого имеются антитела к коронавирусной инфекции, свободно посещать массовые культурные и спортивные мероприятия и общественные места, получать скидки в магазинах и фитнес-клубах, уточнил руководитель администрации региона Александр Сидякин. При этом тест на антитела можно будет сдать в любой из поликлиник региона.

Наличие антител будет регистрироваться в системе Минздрава, потом автоматически будет переправляться на портал госуслуг, портал уведомляет через личный кабинет, электронную почту или телефону о QR коде, это и есть антиковидный паспорт. Код можно хранить в смартфоне либо с сайта распечатать, — указал он.

Ранее NEWS.ru писал, что с 18 января в России стартует массовая вакцинация жителей от коронавируса. Об этом объявляла вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что на территории РФ для вакцинации одобрены два препарата: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».