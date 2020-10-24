Вирусолог оценил вероятность мутации COVID в более опасную форму

https://static.news.ru/photo/2751779a-1609-11eb-a729-fa163e074e61_660.jpg Фото: NIAID/flickr.com

Глава отдела микробиологии латентных инфекций вирусолог института им. Гамалеи Виктор Зуев оценил вероятность мутации коронавируса в более опасную форму и порекомендовал приготовиться к возможным последствиям.

Эксперт отметил, что с момента появления вируса прошло всего 10 месяцев. Этого мало, чтобы исследователи могли делать существенные выводы.

По словам Зуева, вирус, учитывая его широкое распространение, меняться будет. Однако сложно сказать, в какую именно сторону.

Фантазировать не надо, но необходимо быть к этому готовым. Лучше заподозрить худшее, чем потом попасть в ситуацию, которую никто не ожидал, — сказал вирусолог в интервью «Парламентской газете».

Ранее NEWS.ru писал, что вирусолог Анатолий Альтштейн спрогнозировал дальнейший рост случаев заболеваемости COVID-19 в течение ближайших двух недель. По его мнению, пик придётся на 7 ноября. При этом эксперт отметил, что рост заболеваемости отчасти объясняется увеличением объёмов тестирования и призвал не паниковать по этому поводу.