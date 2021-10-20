В Подмосковье ввели аналогичные московским меры против COVID

Подмосковные власти ввели противоэпидемические меры, аналогичные московским. Правительство Московской области объявило нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Об этом говорится в постановлении губернатора региона.

В соответствии с указом президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре — ноябре 2021 года» установить в Московской области с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года (включительно) нерабочие дни, — говорится в постановлении.

В частности, свою работу прекращают заведения общепита (им разрешат работать навынос и с доставкой); салоны красоты; спортивные комплексы; магазины, за исключением продуктовых и аптек; стоматологические клиники, за исключением тех, в которых оказывается экстренная или неотложная помощь; кинотеатры и другие досуговые учреждения.

Помимо этого, с 28 октября по 7 ноября школьники Подмосковья отправятся на каникулы. Также будут введены QR-коды.

В государственных образовательных организациях Московской области, реализующих программы дошкольного образования, обеспечить работу дежурных групп, — добавляется в документе.

Также работодателям рекомендовано перевести 30% сотрудников на дистанционный формат работы. Социальные карты и их оформление для лиц, старше 60 лет или же имеющих хронические заболевания, будет приостановлено. Однако такие меры недействительны для тех, у кого есть специальные QR-коды.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввёл дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. В период с 28 октября по 7 ноября посещение театров и музеев Москвы станет возможно только при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и защитных масок.