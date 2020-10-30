Учёный назвал одну из причин повторного выявления COVID-19

https://static.news.ru/photo/0ced9c4c-1ac0-11eb-a0c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зарегистрированные случаи повторного заболевания коронавирусом не обязательно означают, что пациент заразился повторно. Об этом рассказал доцент кафедры инфекционных болезней Архангельского Северного государственного медицинского университета Владимир Агафонов.

Он подчеркнул, что если повторное заражение и возможно, то это редкость.

Часто то, что воспринимается повторным заболеванием, на самом деле может быть просто более продолжительным течением так называемого инфекционного процесса, инфекционной болезни, вследствие особенности иммунитета у этого больного, его сопутствующих заболеваний, — рассказал Агафонов «Интерфаксу».

Учёный пояснил, что при регистрации повторного заражения, человек чаще всего не выздоровел полностью или у него ещё не выработались антитела в нужном количестве. Как отметил Агафонов, повторные случаи заражения коронавирусом существуют, но не носят массовый характер.

Сказать, что это массовое явление, невозможно. Это точно не так. Но как индивидуально — это возможно, может быть повторное заболевание, — пояснил эксперт.

29 октября глава Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк заявила, что случаи повторного заражения были подтверждены и переболевшие коронавирусом не застрахованы от тяжёлого течения болезни во второй раз.

На территории России в течение прошедших суток впервые выявили более 18 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 30 октября сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19. Рекорд по приросту заболевших в стране устанавливается второй день подряд, писал NEWS.ru.