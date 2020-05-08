Учёные оценили вероятность заражения коронавирусом при купании

https://static.news.ru/photo/beb55296-9198-11ea-aebf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учёные из Высшего совета по научным исследованиям Испании (CSIC) выяснили, насколько опасно купаться в море, бассейнах и СПА-салонах. По их мнению, угроза заражения коронавирусом в этих случаях маловероятна.

Итоги исследования специалистов опубликованы на портале CSIC. Учёные предполагают, что соль, содержащаяся в морской воде, в совокупности с эффектом разбавления деактивирует вирус. Такое же действие на COVID-19 оказывают дезинфицирующие средства, которые используются в бассейнах и СПА-салонах. Губительной для вируса является и высокая температура, поддерживаемая в саунах и паровых банях.

При этом выживаемость вируса значительно выше в реках, озерах, пресноводных и необработанных водоемах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что риск заразиться коронавирусом в условиях домашней самоизоляции невысок, но существует. Об этом заявил профессор, доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альштейн. По его словам, инфекцию можно подхватить через еду или воду. Избежать этого поможет использование кипячёной воды, мытьё фруктов и овощей, а также термическая обработка продуктов.