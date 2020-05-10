Учёные назвали наиболее подверженных смерти от коронавируса

https://static.news.ru/photo/b31f785e-92cd-11ea-91e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Slavomir Kubes/CTK/Global look Press

Исследователи из Оксфордского университета и Лондонской школы гигиены и тропической медицины проанализировали данные около 17,4 миллиона британцев и определили ключевые факторы смертности от коронавирусной инфекции.

Выяснилось, что у темнокожих и азиатов выше риск умереть от COVID-19. Ранее предполагалось, что они чаще имеют сопутствующие заболевания, но нынешнее исследование показало, что такое утверждение справедливо не в полной мере.

Кроме того, более высокий риск летального исхода от коронавируса оказался у бедняков. Среди других обстоятельств, повышающих вероятность умереть, авторы исследования назвали принадлежность к мужскому полу, возраст, диабет и тяжёлые формы бронхиальной астмы, передаёт medRxiv.

Исследование проводилось с 1 февраля по 25 апреля 2020 года. За это время среди заразившихся COVID-19 в изученной группе скончались 5683 человека.

Ранее Национальная статистическая служба Великобритании обнародовала данные, согласно которым чернокожие жители королевства умирают от коронавируса более чем в четыре раза чаще белых британцев. Схожая тенденция наблюдается и в случае с представителями других этнических меньшинств: выходцами из стран Африки и Карибского бассейна, Бангладеш и Пакистана.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 4 млн человек, погибли свыше 279 тысяч, выздоровели более 1,3 млн.

В России на 10 мая общее число инфицированных достигло 209 688 (+11 012 за последние сутки), более 34 306 выздоровели, умерли 1915 человек. В Москве 109 740 заболевших (+5551 за последние сутки), выздоровели более 13 тыс., умерли 1068.