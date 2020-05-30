Учёные нашли ген, который отвечает за лишний вес у человека

https://static.news.ru/photo/dc762246-a2f6-11ea-a625-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Arnold/dpa/GlobalLookPress

Учёные из Эстонии, Канады и Австрии нашли ген, который способствует набору веса.

Исследователи провели эксперимент среди почти 50 тысяч жителей Эстонии. В нём приняли участие как стройные люди, там и те, у которых был обычный вес. В ходе эксперимента учёным удалось выяснить, что у участников с пониженным геном киназа анапластической лимфомы (ALK) была развита устойчивость к повышению веса, а люди с повышенным геном набирали вес, сообщает «Московский комсомолец».

Чтобы проверить результаты эксперимента, учёные решили дополнительно протестировать полученные данные в лаборатории. Они убрали ген ALK в организме мышей и подтвердили результаты, полученные ранее. Мыши с геном набирали вес несмотря на то, что у двух групп подопытных был одинаковый рацион и физическая нагрузка.

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