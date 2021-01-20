Стоматолог рассказала, какие народные методы лечения зубов им вредят

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После того как появилась калифорнийская мутация коронавируса, у жителей России возник вопрос, насколько он опасен. На него ответил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев.

Это в природе вируса — он всё время мутирует. Когда он размножается в человеке, даже у одного пациента появляется несколько вариантов вируса, потом они выбрасываются во внешнюю среду, пытаясь заразить...