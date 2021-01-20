Стоматолог рассказала, какие народные методы лечения зубов им вредят

Врач-стоматолог высшей категории Наталия Кадькалова предупредила, что некоторые народные методы лечения зубов и дёсен не только бесполезны, но и вредны для здоровья.
Многие люди считают, что полоскание рта содой помогает при воспалительных процессах и оказывает вытягивающий эффект. Чтобы понять, насколько это опасно, достаточно представить, как сода действует на тесто. Воспалённые ткани полости рта реагируют на соду примерно так же, — сообщила «Аргументам и фактам» Кадькалова.
Прикладывание чеснока к больному зубу, по мнению врача, тоже не оказывает ожидаемого эффекта на воспалённый нерв, зато может вызвать ожог слизистой. К таким же последствиям приведут и примочки со спиртом или водкой.
Против полоскания полости рта растворами различных трав не имею ничего. Это тот случай, когда ничего не изменится, просто воспалительный процесс продолжит развиваться, — заявила Кадькалова.
Отбеливание зубов лимоном стоматолог сочла процедурой гуманной, в отличие «от сцарапывания эмали скорлупой яиц, активированным углем и прочими абразивами».
Как писал NEWS.ru, американский дантист Сухайль Мохиуддин рассказал, что зубная щётка может накапливать на себе «тонну микробов». Поэтому просто промывать её под струёй воды — крайне неэффективно. Как надёжно продезинфицировать щётку от миллионов бактерий, медик показал в ролике для TikTok. Он рекомендовал ежедневно дополнительно мыть её с мылом, тщательно его вымывая. Для более эффективной очистки стоматолог посоветовал оставлять зубную щётку на ночь в растворе воды с трёхпроцентной перекисью водорода. Кроме того, очистить щётку можно замочив её в антибактериальном ополаскивателе, предназначенном для полости рта. Помимо прочего, для этих целей подойдёт чистящее средство для зубных протезов или смесь из двух чайных ложек пищевой соды, разведённой в воде. После замачивания щётку следует тщательно промыть.