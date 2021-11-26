Россиянам рассказали, сколько воды в день действительно нужно пить

Одинаковой нормы употребления воды для людей в сутки не существует. К вопросу надо подходить индивидуально и ориентироваться на соотношение веса человека и объёма жидкости. Об этом в интервью РИА Новости рассказала нутрициолог Анастасия Гаврикова.

Единой нормы воды для всех действительно не существует. Обычно я рекомендую ориентироваться на следующие нормы: 30 миллилитров жидкости на 1 килограмм идеальной массы тела. Под идеальной массой тела подразумевается середина интервала нормального веса, — пояснила эксперт.

Она уточнила, что из всего потребляемого объёма 70% должно приходиться на чистую воду, а остальные 30% — на другие жидкости. Также Гаврикова рекомендует ориентироваться на цвет мочи.

Она должна быть светлой. Тёмный цвет означает, что вы употребляете недостаточное количество воды, а такое встречается у многих людей, — отметила нутрициолог.

По словам Анастасии Гавриковой, если пить мало воды, кровь станет более густой, начнёт течь медленнее, снизится обеспечение клеток кислородом и ухудшится общее физическое состояние. Также окажется нарушено внимание, человек станет раздражительным, у него могут возникнуть головные боли, начнутся изменения в памяти, замедлится реакция.

Кроме того, при дефиците воды ухудшается перистальтика кишечника и не исключён запор.

Ранее тренер-диетолог Павел Терехов назвал укроп универсальным продуктом для очищения организма от шлаков.