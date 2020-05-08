Россиянам рассказали, можно ли заразиться коронавирусом, выбрасывая мусор

https://static.news.ru/photo/360eb62a-91c1-11ea-bb5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Роспотребнадзора считают, что риск заразиться COVID-19 при выбрасывании мусора отсутствует, если при этом не прикасаться к контейнерам и помыть руки по возвращении домой.

Ещё одной важной деталью процесса является упаковывание мусора. Будет лучше, если он окажется герметично завязанным в двойных пакетах, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на наружной части медицинских масок коронавирус может жить до семи дней, на внутренней — четыре, на одежде погибает за сутки, а на банкнотах и стекле — на четвёртый день. Об этом сообщил экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.