Роспотребнадзор напомнил сроки годности новогодних салатов

https://static.news.ru/photo/1e030ccc-4574-11eb-99a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Употребление в пищу новогодних блюд, которые после праздника хранились неправильно, является частой причиной тяжёлых отравлений, предупредили в Роспотребнадзоре. Специалисты ведомства напомнили о допустимых сроках хранения готовых продуктов.

Так, заправленные майонезом или другими соусами салаты всегда хранятся недолго, так как соусы ускоряют процессы размножения микробов. Такие салаты можно хранить только в холодильнике при температуре −2...-6 градусов, передаёт ТАСС.

Овощные и фруктовые салаты (из термически необработанных или варёных продуктов) хранятся 18 часов, почти сутки. Столько же можно держать в холодильнике салаты с добавлением мяса, птицы, копчёностей. Но если салат уже заправлен, его необходимо утилизировать уже через 12 часов. Блюда с консервированными овощами и варёными яйцами можно употреблять в течение шести часов после приготовления. Салаты из морепродуктов необходимо заправлять соусами непосредственно перед подачей на стол, без заправки они могут храниться 12 часов. Три дня (36 часов) можно есть салаты из квашеных, солёных, маринованных овощей.

Оставлять салаты стоять всю новогоднюю ночь на столе нельзя.

Также в ведомстве напомнили, что рецептуру новогодних блюд можно скорректировать, чтобы снизить риски плохого самочувствия после праздника. Например, жирное жареное мясо в салатах можно заменить на курицу или сыр тофу, креветки, а вместо сухариков или чипсов добавить в блюдо орехи. Альтернативой калорийным майонезу и сметане могут быть лимонный сок, соус из сливок с зеленью и огурцами, йогурты без наполнителей и сахара.

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