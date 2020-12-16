Диетолог назвала блюдо, которое спасёт от похмелья

https://static.news.ru/photo/baeb897a-3fba-11eb-8c0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Прийти в себя после употребления алкоголя после новогодней ночи поможет холодец. Поэтому его стоит заранее припасти на утро 1 января, посоветовала диетолог Нурия Дианова.

По её словам, это блюдо облегчает похмелье, являясь лучшим выбором, нежели какая-нибудь колбасная нарезка.

Кроме того, она посоветовала не пить на голодный желудок.

Первое, чем чревато новогоднее застолье, — это злоупотребление алкоголем, особенно шампанским. Газированные напитки быстрее всасываются в желудке и тем опасны. Поэтому главный совет — не быть голодным, пить не натощак, — рассказала Дианова в эфире телеканала «Звезда».

Эксперт также предостерегла от того, чтобы доедать приготовленные накануне салаты, содержащие майонез. Это, предупредила она, может стать причиной пищевого отравления.

В целом же новогодний стол следует сделать более лёгким, чем традиционный. Лучше всего — ограничиться одним майонезным салатом, а колбасную нарезку заменить на говяжий язык, куриный рулет или индейку.

Свежие овощи лучше брать в небольшом количестве. Это может быть нарезка или салат. В качестве гарнира к горячему блюду хорошо подойдут любые запечённые овощи.

Дианова отметила, что старый год следует проводить салатами, а новый встретить горячим блюдом.

Вместо соков специалист посоветовала отдать предпочтение воде или минералке.

Если следовать этим советам и не переедать, то новогодняя ночь пройдет без неприятных последствий для организма, заверила диетолог.

Ранее, как писал NEWS.ru, российские наркологи посоветовали вообще отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь, так как он делает организм уязвимым перед вирусами.