https://static.news.ru/photo/fb0b036c-629f-11ea-bc98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянам порекомендовали воздержаться от посещения общественных мест в целях профилактики коронавируса. Меры по предотвращению распространения заболевания опубликовал Роспотребнадзор.

В ведомстве советуют гражданам не пользоваться общественным транспортом в часы пик, а также отказаться от походов в торговые центры, на спортивные и зрелищные мероприятия.

Специалисты рекомендуют пользоваться одноразовыми медицинскими масками и менять их каждые два-три часа, ограничить при приветствии тесные объятия и рукопожатия, а также избегать близких контактов и нахождения в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ.

В ведомстве отметили, что симптомы коронавируса сходны с симптомами обычного гриппа. В их числе высокая температура, головная боль, слабость, кашель, тошнота, рвота, боли в мышцах, затруднённое дыхание.

При подозрении на коронавирус гражданам следует остаться дома, вызвать врача и свести к минимуму контакты со здоровыми людьми, говорится на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты предсказали рост числа заразившихся коронавирусом в России в ближайшие два месяца. В настоящее время зарегистрированы 20 случаев диагностирования заболевания.