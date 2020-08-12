РФПИ и Бразилия подписали соглашение по производству вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/3306ccd8-dcd5-11ea-913c-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и бразильский штат Парана будут сотрудничать в рамках производства и дистрибуции вакцины от COVID-19 «Спутник V», следует из сообщения РФПИ.

Церемония подписания соответствующего соглашения прошла в режиме онлайн. В ней приняли участие гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и губернатор штата Парана Карлос Масса Ратиньо Жуниор.

В ближайшее время РФПИ и НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи готовы предоставить Технологическому институту штата Парана (Tecpar) результаты клинических исследований вакцины и технологические протоколы её производства, — говорится в сообщении РФПИ, передаёт РИА Новости.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована Минздравом РФ 11 августа. Её разработали НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи и РФПИ.

В минувший вторник Дмитриев проинформировал, что уже 20 стран направили России запросы в общей сложности на 1 млрд доз вакцины от COVID-19. Он также заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в РФ стартует в октябре.

С момента регистрации вакцины от коронавируса начинается третья фаза испытаний. Ожидается, что в течение месяца удастся привить десятки тысяч добровольцев. Массовая вакцинация также будет производиться добровольно.

Ранее NEWS.ru писал, что Молдавия планирует отправить в Россию запрос по поводу получения вакцины от коронавируса, заявил президент республики Игорь Додон.