Психолог рассказала россиянам, как пережить сокращение на фоне санкций

Гражданин, попавший под сокращение в России на фоне западных санкций, не должен «опускать руки или уходить в депрессию», заявила NEWS.ru психолог-расстановщик Юлия Хадарцева. Эксперт также посоветовала использовать «это время» для отдыха, дополнительного обучения и «повышения компетенций».

Важно понимать, что кризис, как и всё глобальное в нашей жизни, имеет свойство заканчиваться. В этот период нужно сделать всё возможное, чтобы не потерять тот уровень жизни, который на данный момент вы имеете. Если вы попали под сокращение, самое главное — не опускать руки и не уходить в депрессию. Лучше воспользоваться этим временем для того, чтобы отдохнуть, получить новые знания и навыки, заняться своим телом и т.д. К концу кризиса вы прокачаете себя: расширите свои возможности, повысите компетенцию, будете чувствовать себя лучше физически и духовно. Используйте кризис как возможность, а не её отсутствие, — отметила Хадарцева.

Она также предположила, что россияне, вероятно, воспринимают уход западных компаний из РФ как «нарушение личных границ и ограничение свободы действий». В разговоре с NEWS.ru она призвала не паниковать и не воспринимать рестрикции как запрет. Собеседница также посоветовала «красиво обыграть» отсутствие престижных марок, по её словам, «бренд — всего лишь название компании, попробуйте покупать вещи, доверяя интуиции, а не репутации» производителя.

Ранее стало известно, что IKEA решила приостановить деятельность в России и Белоруссии. Кроме того, на территории РФ приостановила продажи крупнейшая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). О приостановке своей деятельности в России ранее сообщили Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и другие компании.