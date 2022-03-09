Психолог рассказала, как пережить уход из России любимых брендов

Россияне, вероятно, воспринимают уход западных компаний из РФ как «нарушение личных границ и ограничение свободы действий», полагает психолог Юлия Хадарцева. В разговоре с NEWS.ru она призвала не паниковать и не воспринимать рестрикции как запрет. Так она прокомментировала уход из РФ известных марок Hermes, Zara, Louis Vuitton и других.

Хотелось бы напомнить, что одежда, обувь, сумки — это просто атрибуты. Все ограничения временны, и, если вам очень сильно хочется купить тот или иной продукт, вы непременно найдёте способ его заполучить. Главное, не впадать в панику и не воспринимать санкции как запрет. Просто обстоятельства в мире сложились так, что на время мы лишены возможности экспресс-получения некоторых товаров иностранного происхождения, — добавила Хадарцева.

Собеседница также посоветовала «красиво обыграть» отсутствие престижных марок, по её словам, «бренд — всего лишь название компании, попробуйте покупать вещи, доверяя интуиции, а не репутации» производителя.

Есть смотреть с психологической точки зрения, ещё один важный фактор — внутренняя самоценность. Поработайте с ней: совершенно не важно, в какой одежде вы находитесь, какая у вас сумочка, часы и очки, вы от этого не меняетесь. Любите себя такими, какие вы есть, даже если на данный момент у вас нет того, что хотелось бы иметь. Не позволяйте внешним факторам нарушать ваши личные покой и пространство, — подытожила Хадарцева.

Ранее стало известно, что IKEA решила приостановить деятельность в России и Белоруссии. Кроме того, на территории РФ приостановила продажи крупнейшая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M). О приостановке своей деятельности в России ранее сообщили Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и другие компании.