Названы три главных продукта, которые вызывают прыщи

По мнению британского диетолога Харриет Смит, существуют три главных продукта, которые нужно ограничить в потреблении, чтобы не вызвать у себя акне: молоко, сахар, жиры. Об этом сообщает портал Daily Express.

Если вы решите избегать молочных продуктов, хорошо спланированная безмолочная диета, которая является здоровой и сбалансированной, может обеспечить вас всеми необходимыми питательными веществами, — поделилась Смит.

Смит также отметила, что в день следует потреблять не более 30 граммов сахара, чтобы снизить фактор риска развития прыщей. При этом ухудшить состояние кожи могут и продукты с высоким содержанием жира, поэтому врач рекомендует потреблять правильные жиры: оливковое масло, рыбу и орехи.

Самостоятельно избавляться от высыпаний вокруг носа и губ опасно из-за особенностей кровоснабжения данного участка лица, который носит название «треугольник смерти», заявила ранее врач — дерматолог-трихолог Юлия Галлямова. По её словам, можно разрушить стенки сальной железы, что приведёт к образованию рубцов на пост-акне.

Ранее стало известно, что люди, которые переболели коронавирусом, должны ввести в рацион ягоды, овощи и фрукты, которые были выращены в России или на своём дачном участке.