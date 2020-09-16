Названы опасные при похудении продукты

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Желающие сбросить вес зачастую не учитывают такой важный фактор, как инсулинемический индекс. Об этом заявил врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.

Как сообщает РИА Новости, Ковальков рассказал о продуктах, опасных при похудении с точки зрения этого показателя.

Белковые продукты, особенно молочные и бобовые, тоже провоцируют подъём инсулина, — заявил он.

Он отметил, что богатая жирами пища вроде оливкового и сливочного масла, бекона, сыра или арахиса, напротив, не вызывает быстрого выброса инсулина. Ковальков добавил, что употребление продуктов с высоким инсулинемическим индексом на ужин блокирует работу соматотропина — гормона, сжигающего жировую ткань во время сна.

Как писал NEWS.ru, учёные из Эстонии, Канады и Австрии нашли ген, который способствует набору веса.

Исследователи провели эксперимент среди почти 50 тысяч жителей Эстонии. В нём приняли участие как стройные люди, так и те, у кого был обычный вес. В ходе эксперимента учёным удалось выяснить, что у участников с пониженным геном анапластической лимфомы киназы (ALK) была развита устойчивость к повышению веса, а люди с повышенным геном набирали вес.