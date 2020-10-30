Названа опасность употребления воды из кулера

https://static.news.ru/photo/071d8b40-1b12-11eb-a6d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Несоблюдение требований по обеззараживанию воды из кулеров становится угрозой для здоровья пьющих её людей, сообщила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

По поручению государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции Роскачество занимается в настоящий момент исследованиями упакованной воды, предназначенной в том числе для установки в кулерах, передаёт ПРАЙМ.

Мы исследуем воду по показателям химической безопасности, достоверности информации в маркировке, — пояснила эксперт.

Уточняется, что содержание микроэлементов в такой воде не всегда соответствует указанному на этикетке. Кроме того, организация проверит воду на наличие патогенных организмов и общей обсеменённости и выяснит, можно ли пить такую воду «сырой», без кипячения и другой обработки.

Дело в том, что кулер содержит 20 литров воды, а это достаточно большой объём. Кран, установленный на нём, не всегда промывается, что приводит к накоплению в воде микроорганизмов. Кроме того, бутылки для кулеров используются повторно, а при несоблюдении требований по обеззараживанию это может также привести к развитию микроорганизмов и оказывать негативное влияние на организм человека, частности на работу желудочно-кишечного тракта, — резюмировала специалист.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперты Роскачества в рамках специального проекта провели анализ 32 популярных торговых марок бутилированной воды. Все исследованные образцы оказались качественными, безопасными и не превышающими стандартный уровень тяжёлых металлов и опасных веществ.