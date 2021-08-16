Названа лучшая каша на завтрак

Гречневую кашу признали лучшим решением для завтрака. Согласно исследованию Kim SH et al., гречневая шелуха снижает риск развития онкологических заболеваний, а также помогает предупредить желудочно-кишечные проблемы, в том числе рак толстой кишки, желудка и снижает риск рака молочной железы.

Учёные отметили , что вещества, которые содержатся в гречке, снижают уровень сахара в крови, причём достаточно быстро — всего за 1–2 часа.

Американские исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения отметили, что рутин, который также присутствует в крупе, повышает уровень липопротеинов высокой плотности («хорошего» холестерина). Благодаря этому вероятность сердечно-сосудистых заболеваний у людей, регулярно употребляющих гречку на завтрак, крайне низка. Кроме того, каша из гречки — гипоаллергенный продукт.

Врач-диетолог Наталья Денисова ранее рассказала, чем можно заменить овсяную кашу, которая считается чуть ли не идеальным завтраком, если она приелась. По словам медика, овсянка полезна тем, что не очень калорийна, но в ней достаточно белка и полезных углеводов, а также витамины, минералы и грубая клетчатка, которая обладает свойством выводить вредные вещества, очищая организм. Но всеми этими полезными свойствами обладает только цельная крупа.