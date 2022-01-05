Назван «страшный» продукт, который вызывает простуду

Диетолог Андрей Золотарёв назвал мёд «страшным» продуктом, так как он может стать причиной простуды в холодное время года. По его словам, потребление мёда в чае имеет согревающее воздействие на организм и вызывает повышенное потоотделение. Об этом сообщает радио Sputnik.

Один из самых страшных продуктов. Мёд обладает ярко выраженным согревающим эффектом, за счёт этого происходит повышенное потоотделение. Люди этого не чувствуют, но употребление мёда в зимний период перед выходом на улицу или прямо на улице может спровоцировать простудное заболевание, — объяснил Золотарёв.

Диетолог посоветовал употреблять мёд только дома, в тепле. По его словам, к любым продуктам, имеющим согревающий или охлаждающий эффект, нужно относиться с осторожностью, учитывая температуру воздуха. Например, холодные напитки не подходят для жаркой погоды.

Ранее главный врач дома-пансионата РАН Мария Медведева заявила, что для определения деменции неврологи проводят специальные тесты. При этом она отметила, что, если процесс начался, то затормозить его можно с помощью лекарственных средств, но вылечить недуг невозможно.

Эксперт добавила, что признаками деменции могут быть агрессия, неадекватное поведение, психомоторное возбуждение (когда человек может собирать-разбирать вещи бесцельно), бред воровства, бред обмана, галлюцинации. Она посоветовала родным больного обращаться к неврологу.