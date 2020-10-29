Назван основной источник заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9e1f1dc4-1a4f-11eb-beb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные в США опубликовали автореферат первой работы, в которой проведено исследование основных источников заражения коронавирусом. Результаты пока проверяются, однако утверждения исследователей, вероятно, серьёзно расширят знания о том, как распространяется этот вирус.

Сокращенный тезисный вариант статьи опубликован на профильном портале MedRxiv. Исследование было посвящено исключительно оральному способу распространения коронавируса.

Ученые выяснили, что самым опасным местом с точки зрения носительства и распространения вируса является ротовая полость человека и слюнные железы.

Вскрытие тканей, содержащих COVID-19, подтвердило in vivo заражение SARS CoV-2 в слюнных железах и слизистой оболочке. Слюна людей, инфицированных SARS-CoV-2, содержала эпителиальные клетки, демонстрирующие экспрессию РНК SARS-CoV-2, — говорится в исследовании.

Таким образом, проглатывание слюны, содержащей коронавирус, может фактически гарантировать заражение, считают учёные. Более того, таким способом вирус может проникнуть и напрямую в лёгкие. Это означает, что вирус проявляет повышенную контагиозность при разговоре одного человека с другим или кашле.

Исследователи сделали вывод, что по причине благоприятности ротовой полости для жизни в ней вируса ношение масок является обязательным, так как только физический барьер может задержать распространяемые капли со слизистой человека.

Отдельно в автореферате работы сказано, что она является первой в своём роде, посвящённой именно эффективности размножения SARS-CoV-2 во рту человека. Авторы других аналогичных работ, напротив, считали основным «гнездом» вируса в организме носоглотку или носовые ходы, а вовсе не ротовую полость. Теперь же исследования продолжатся в новом направлении, что позволит лучше изучить способы распространения коронавируса.

Как сообщал NEWS.ru, психолог Сергей Ланг, переболевший новой инфекцией вместе со всей своей семьёй, рассказал, что некоторые симптомы, сопутствующие коронавирусу, остаются и спустя несколько месяцев после выздоровления.