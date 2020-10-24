Нарколог назвал эффективный способ быстрого избавления от похмелья

https://static.news.ru/photo/8e3be7e6-1682-11eb-8694-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sonja Krebs/imagebroker.com/Global Look Press

Врач-нарколог Алексей Казанцев назвал очень опасным способ лечить похмелье «бутылочкой пива». Приём алкоголя после интоксикации не только пагубно влияет на организм, но и может привести к длительному запою.

Первым делом для лечения похмелья утром надо принять контрастный душ, переключая попеременно воду с холодной на горячую по пять секунд. Далее необходимо восстановить водно-электролитный баланс организма, для чего следует пить минералку, чтобы выводить PH крови в сторону «ощелачивания», приводит советы медика Пятый канал.

Не рекомендуется для снятия синдрома похмелья пить кофе и молоко, особенно людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. В таком состоянии лучше принимать белковую пищу, например, съесть на завтрак омлет, к тому же он будет полезен и людям, у которых есть проблемы с желудком.

В течение дня стоит принимать витамины.

По возможности принять препараты, содержащие калий, магний. Можно принять препараты на основе янтарной и лимонной кислоты — это ускорит детоксикацию, — советует Казанцев.

Чтобы улучшить общее самочувствие, надо прогуляться по улице неспешным шагом. В этот день следует избегать сильных физических нагрузок.

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