Мясников рассказал, когда начнётся четвёртая волна пандемии

https://static.news.ru/photo/1f05a55a-cddf-11eb-a6ab-96000091f725_660.jpg Александр Мясников Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с NEWS.ru заявил о возможности четвёртой и последующих волн коронавируса. По словам специалиста, новая волна заражений начнётся в ноябре и будет осложняться сезонными заболеваниями. Медик также прокомментировал сообщения о «взрывном» росте новых случаев инфицирования.

Это естественный рост заболевания ковидом, так называемая «третья волна». Я её предсказывал давно, и не только я — все врачи предсказывали, что она будет в мае. И сам мэр [мэр Москвы Сергей Собянин — прим. NEWS.ru] сказал, что весеннюю волну ждали в мае, а она «сдвинулась» на июнь-июль, — рассказал Мясников.

Он отметил, что вирус пришёл в Россию несколько позже, чем в западные страны. В связи с этим третья волна пришлась на более поздний срок, нежели это изначально предполагалось.

Могу сразу сказать, что следующая волна будет в ноябре — так уж течёт коронавирус, и течёт он везде — в Европе, Америке. Просто мы «попали в коронавирус» на два-три месяца позже, чем Европа, соответственно третья волна нас настигла. Они уже выходят из третьей волны, у нас достигла, — уточнил врач.

Специалист также высказался о так называемых «ковид-диссидентах». Медик отметил, что главной опасностью такого явления являются резко настроенные против вакцинации врачи и призвал бороться с этими специалистами.

Врач отговаривает вас от вакцинации — попросите его написать справку об этом. Если не напишет, значит грош ему цена — просто враг, — резюмировал специалист.

В разговоре с журналистом врач также назвал основные способы защиты от заражения. По его словам, маски помогают бороться с вирусом, однако не являются панацеей.

Маски не должны никого обманывать. Они нужны, но по эффективности они никак не сравнятся с вакцинацией. Многие пожилые люди говорят: «я ношу маску, поэтому я не заболею. Я не буду вакцинироваться». Это принципиальная ошибка, потому что не сравнить эффективность. Да, это не фармакология, не лекарства, но эффект там... Не хочу вас расстраивать. А вакцинация — эффект 90%, — сказал медик.

Чтобы защититься от заражения врач призвал соблюдать социальную дистанцию и внимательно смотреть, чтобы и другие люди её соблюдали. Кроме того, он уточнил, что не стоит посещать закрытые помещения с большим количеством людей.

Это третья волна. Потом будет четвёртая, потом будет пятая. Запомните: коронавирус никуда не уйдёт. Он пришёл, с нами будет. После этой волны мы обязательно достигнем 20 тысяч [случаев заражения за сутки — прим. NEWS.ru], не меньше, я думаю. Потом снизится, а в ноябре опять будет расти. К этому надо относиться правильно, не надо паниковать, но эту волну те, кто не вакцинировались, уже пропустили, пустили на самотёк, — уточнил врач.

Он также предупредил, что четвёртая волна пандемии будет куда опаснее текущей. Во многом этому поспособствуют сезонные заболевания, которые обостряются именно в осенний период.

Запомните: защитные антитела возникают только через 1,5-2 месяца после первой инъекции. Если в ноябрьскую волну хотите себя обезопасить, то сделать вакцину вы должны, самое позднее, в сентябре. А ноябрьская будет хуже, потому что она будет вместе с гриппом и другими заболеваниями, — подчеркнул Мясников.

Что касается возможного введения ограничений в случае ухудшения ситуации, то специалист заметил, что региональные власти примут соответствующие меры. Другой вопрос — будут ли эти нововведения эффективны.

Посмотрите на Францию — комендантский час, строжайший локдаун — не работало ничего, а цифры росли. Месяцами был локдаун, а цифры достигали 80 тысяч в день, а потом пошли вниз. К сожалению, коронавирус не очень реагирует на это, — дополнил медик.

В заключении Мясников вновь призвал россиян прививаться от коронавируса.

Если бы мы были все привиты, у нас бы не было тяжёлых случаев, не были бы переполнены больницы, тогда риска бы не было. А так, что нам роптать? Мы же не ходим прививаться. За что боролся — на то и напоролся, — заключил эксперт.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в последние дни в Москве зафиксирован взрывной рост количества выявленных новых случаев заражения коронавирусом. По его словам, за последнее время рост числа заражений составил примерно 80%.