Мясников рассказал, какие лекарства приводят к болезням сердца

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил лекарства, которые могут спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Среди них препараты химиотерапии, антибиотики, противовоспалительные средства и даже сами сердечные лекарства. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Наибольшую опасность для сердца, по словам доктора, несут препараты химиотерапии. Поэтому проходящих курс онкобольных параллельно направляют к кардиологу.

В 70% [случаев приёма лекарств] эти побочные явления на сердце будут, — отметил Мясников.

При этом он констатировал, что отказаться от препаратов химиотерапии нельзя, так как они являются жизненно важными.

Кроме того, по словам врача, негативное влияние на сердце могут оказывать нестероидные противовоспалительные препараты — «Ибупрофен», «Диклофенак», «Индометацин». Все они приводят к повышению давления, а также провоцируют сосудистые кризы и инфаркты. К аритмии могут привести также антибиотики. Они, как рассказал Мясников, также влияют на почки, глаза и уши.

Доктор рассказал, что угрозу для организма могут представлять и непосредственно сердечные лекарства, например, «Дигоксин». Правда, негативный эффект может наступить в случае его передозировки, что приводит к галлюцинациям и смертельно опасной аритмии.

К потенциально вредным для сердца лекарствам Мясников также отнёс препараты от изжоги, сосудосуживающие, мочегонные и слабительные средства.

Ранее учёные пришли к выводу, что клюква хорошо сказывается на работе сердца. Содержащиеся в этой ягоде фенольные кислоты и флавоноиды снижают уровень «плохого» холестерина в организме и препятствуют образованию тромбов.