Учёные рассказали, какая ягода улучшает работу сердца

Учёные пришли к выводу, что клюква хорошо сказывается на работе сердца. Содержащиеся в этой ягоде фенольные кислоты и флавоноиды снижают уровень «плохого» холестерина в организме и препятствуют образованию тромбов. Об этом говорится в журнале Advances in Nutrition.

Всё больше данных свидетельствует о том, что полифенолы, в том числе содержащиеся в клюкве, могут способствовать снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) за счёт повышения устойчивости липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) к окислению, ингибированию агрегации тромбоцитов, снижению артериального давления. Это также приводит к другим антитромботическим эффектам и задействует противовоспалительные механизмы, — говорится в статье.

Сообщается, что ягода также содержит большое количество витаминов C, A и K. В ней также есть калий, фосфор, магний и кальций.

Ранее диетолог назвала рецепт «эликсира для здоровья печени». По словам врача-диетолога Анжелики Дюваль, тыква и облепиха особенно важны для здоровья печени, так как для этого органа самыми полезными являются оранжевые продукты.