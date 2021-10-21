Диетолог назвала рецепт «эликсира для здоровья печени»

Поддержать иммунитет осенью можно с помощью овощей, фруктов и ягод. Тыква и облепиха особенно важны для здоровья печени, рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль «Народным Новостям».

Для этого органа самыми полезными являются оранжевые продукты. Из овощей это тыква, а из ягод — облепиха. Если мы соединим эти два продукта в смузи, добавив туда запечённую мякоть яблока, получится эликсир для здоровья печени. Он поможет ей своевременно очищаться, укрепит защитные функции организма, повышая иммунную функцию, — сообщила Дюваль.

Самыми полезными продуктами в этот холодный дождливый период она назвала осенние ягоды. Кислые ягоды помогают обменным процессам и предотвращают сгущение крови. Их лучше есть утром, чтобы они лучше усваивались. Также полезно авокадо, которое содержит жиры, витамины и минеральные вещества.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые помогут справиться с осенней сонливостью. Это жирная рыба, яичный желток и растительные масла.