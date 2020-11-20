Мясников призвал изменить семь пунктов в стратегии борьбы с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c9ab4ee4-2b1c-11eb-a36d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников опубликовал отрывок из своей книги, посвящённой борьбе с коронавирусной инфекцией.

По словам эксперта, карантин сегодня служит только для снижения нагрузки на систему здравоохранения, а все, кому суждено заболеть, так или иначе заболеют. Он предложил представить ситуацию, когда поток воды нужно уместить в котлован.

Поток воды — это число инфицированных больных, а котлован — ёмкость существующей системы здравоохранения. Чтобы не захлестнуло и вода не пошла через край, пытаются закрутить кран, снизить поступление. То есть карантин. Да, при внезапно возникнувшей ситуации другой альтернативы нет, — объяснил Мясников.

Он добавил, что сейчас COVID-19 стал «бытом», а к стратегии борьбы с ним нужно подойти с другой стороны — «рыть котлован побольше и приспосабливать здравоохранение к новым условиям.

Врач назвал семь пунктов, которые необходимо изменить в системе здравоохранения. Во-первых, нужно поменять порядок подачи информации о коронавирусе, так как число людей, которые вызывают скорую при температуре 37,2, растёт. Кроме того, некоторые скупают лекарства, которые совершенно не нужны. Из-за этого больные из группы риска не могут получить медицинскую помощь и остаются без препаратов.

Также Мясников предложил создать отдельную от скорой помощи службу перевозки инфекционных больных, потому что даже людям, у которых COVID-19 протекает тяжело, скорая не нужна. Достаточно обычного автотранспорта, оборудованного перегородкой для защиты водителя и кислородным баллоном.

Эксперт также заявил, что «никакая эпидемия не лечится больничными койками», а больницы созданы для тяжёлых больных. По мнению Мясникова, большинство людей должны лечиться на дому. Кроме того, необходимо повсеместное внедрение телемедицины.

Важным пунктом врач считает прицельную работу с группами риска, в которые входят люди с хроническими заболеваниями и пожилые. Медик отметил необходимость их вакцинации от гриппа и пневмококка. По мнению врача, важна и активная агитация ведения здорового образа жизни.

Подвижный, закалённый человек с нормальной массой тела, нормальным давлением, сахаром и холестерином, без вредных привычек по определению обладает сильным иммунитетом и тяжело коронавирусом не заболеет, — считает Мясников.

Он призвал начинать уже сейчас готовиться к последующим обострениям эпидемиологической ситуации.

Ранее Александр Мясников заявил, что коронавирус является «обычным ОРЗ» и как все подобные болезни проходит сам. Он опубликовал пост в Instagram, в котором рассказал, что в выходные отдыхал на рыбалке с коллегами, которые по телефону консультировали своих пациентов. При этом они давали одни и те же рекомендации — не снижать температуру, если она менее 38 градусов, не принимать антибиотики и тому подобное. Врач призвал подписчиков «набраться терпения и выключить телевизор, чтобы не поддаваться панике». Мясников добавил, что оставшиеся 10% могут быть вирусной ковидной пневмонией. Он назвал это «другой историей», но также порекомендовал ждать, пока болезнь пройдёт сама.

Доктор также призвал не заниматься самолечением. В частности, не назначать самим себе инъекции кроверазжижающего препарата «Клексана». Он подчеркнул, что при ОРЗ это лекарство бесполезно и может нанести вред здоровью, писал NEWS.ru.