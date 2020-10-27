Мясников оценил «неэффективные» лекарства от COVID-19

https://static.news.ru/photo/a853078c-1857-11eb-a709-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущий и главврач ГКБ № 71 Александр Мясников выразил сомнение в объективности заявлений Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об эффективности препарата дексаметазон при тяжёлых формах коронавируса.

В нашей больнице мы проводили клинические испытания Интерферона-гамма у здоровых добровольцев с целью определить, препятствует препарат заражению коронавирусом или нет. Наши результаты показывают, что да — препятствуют, — написал врач на своей странице в Instagram.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что интерферон имеет «небольшую эффективность» при лечении от COVID-19. По мнению Мясникова, такие выводы сделаны на основании лечения реанимационных больных, «кому-то всё-таки помогли, чью-то жизнь спасли».

Мы сегодня в ситуации, когда строгие критерии доказательной медицины не работают. Миллиарды долларов, например, вложены в «ремдесивир» и тоже — «слабый эффект». Но другого же эффекта нет, — пишет доктор.

Мясников также выразил мнение, что до тех пор, пока не изобретено эффективное лекарство, врачи вправе использовать малоэффективные препараты, не вызывающие побочных эффектов.

Как писал NEWS.ru, Александр Мясников ранее в интервью осудил панику, вызванную распространением COVID-19 и рассказал о своём прогнозе развития ситуации. По его мнению, коронавирус останется спутником человечества навсегда, заняв своё место в сонме других вирусов. При этом, по словам медика, сейчас «подступы» к медучреждениям забиты людьми, которым помощь докторов вообще не требуется, многие пытаются получить направление на компьютерную томографию, не нужную в их ситуации.