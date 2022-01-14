Мурашко рассказал об опасности лечения детей антибиотиками при COVID

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал не заниматься самолечением при коронавирусе. Он также рассказал, что принимать антибиотики при COVID-19 без назначения врача опасно, особенно детям, передаёт РИА Новости.

Ни в коем случае не нужно начинать лечение, самостоятельно принимая тот или иной антибактериальный препарат, в том числе назначая самостоятельно его ребёнку, — сказал министр.

Он подчеркнул, что такое лечение не принесёт никакого положительного эффекта, а навредить может. Дело в том, что организм вырабатывает устойчивость к антибиотикам и в случае возникновения осложнений сократится возможность выбора препарата. В связи с этим Мурашко призвал не заниматься самолечением, особенно принимая антибиотики.

Глава Минздрава также уточнил, что если в семье заболел ребёнок, его родителям следует взять больничный лист и обеспечить малышу особый уход. Это необходимо и для того, чтобы не заразить коронавирусом коллег на работе, и для того, чтобы несовершеннолетний скорее выздоровел.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более 50% новых случаев заражения коронавирусом в Москве приходится на штамм «омикрон». Он добавил, что такие данные свидетельствуют об увеличении динамики распространения новой вариации COVID-19.