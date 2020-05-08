Москва запустит новую систему тестов на COVID-19

Как уточнила чиновница, в основе метода — анализ венозной крови.

Он не только позволяет выявить тех, кто находится в острой стадии заболевания, но ещё и позволяет выявить тех, кто переболел и <...> не знает, что у него есть иммунитет, — цитирует Ракову ТАСС.