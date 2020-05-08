Здоровье

Москва запустит новую систему тестов на COVID-19

21:57, 08 мая 2020

Московские лаборатории начнут выявлять заражённых коронавирусом или переболевших COVID-19 с помощью метода иммуноферментного анализа, заявила пятницу заместитель мэра Анастасия Ракова.

Как уточнила чиновница, в основе метода — анализ венозной крови.

Он не только позволяет выявить тех, кто находится в острой стадии заболевания, но ещё и позволяет выявить тех, кто переболел и <...> не знает, что у него есть иммунитет, — цитирует Ракову ТАСС.

Как писал NEWS.ru, 8 мая число умерших от COVID-19 в Москве превысило тысячу.

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