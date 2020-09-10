Минздрав назвал сроки широкой вакцинации населения от коронавируса

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В Минздраве России сообщили, что широкая вакцинация от COVID-19 начнётся по мере роста объемов производства препарата и накопления пострегистрационных данных.

Как рассказал советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев, в настоящее время система безопасности, контроля за безопасностью вакцины крайне проработана и этот цифровой контур надежно обеспечивает безопасность пациентов, передаёт ТАСС.

В ведомстве также отметили, что, вероятно, в ближайшие годы вакцинация от коронавируса, станет дополнением к паспорту и визе для международных путешествий.

Вакцинация москвичей началась 9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавирусной инфекции. Медики вводят её в два этапа с интервалом в 21 день. Компоненты отличаются входящими в их состав активными веществами. Это сделано для усиления иммунной защиты организма.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков рассказал, что прививаться от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) можно и нужно только добровольно, здесь не должно быть никакого принуждения или обязательного введения вакцины. При этом он назвал препарат практически «единственным средством» эффективной борьбы с распространением заболевания, а также напомнил, что учёные РФ преуспели в разработке данного вещества. Представитель Кремля также рекомендует всем желающим стать участниками тестирования вакцины, сообщал NEWS.ru.