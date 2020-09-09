Кремль пообещал не вводить обязательную вакцинацию от COVID-19

https://static.news.ru/photo/ffac1a56-f353-11ea-8600-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прививаться от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) можно и нужно только добровольно, здесь не должно быть никакого принуждения или обязательного введения вакцины, рассказал журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

При этом он назвал препарат практически «единственным средством» эффективной борьбы с распространением заболевания, а также напомнил, что учёные РФ преуспели в разработке данного вещества. Представитель Кремля также рекомендует всем желающим стать участниками тестирования вакцины.

Можно либо дожидаться завершения третьего этапа, либо, не дожидаясь, стать добровольцем третьей фазы, — заявил Песков.

Третий этап клинических исследований вакцины от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) начался в России 9 сентября 2020 года. Накануне Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи начал маркировку своей вакцины против коронавирусной инфекции нового типа. Процедура позволит следить за движением каждой упаковки вещества от производителя до пациента, рассказали представители Минздрава РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что один из ведущих международных научных журналов Lancet предложил авторам материалов, посвящённых российской вакцине от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), получившей название «Спутник V», ответить на вопросы коллег, которые сомневаются в выводах специалистов из РФ, рассказал представитель издания.