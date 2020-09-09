Мурашко: стартовал третий этап испытаний вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/8955acb6-f289-11ea-a3e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Третий этап клинических исследований вакцины от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) начался в России 9 сентября 2020 года, рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Сегодня стартует параллельно третья фаза клинических исследований по вакцине от коронавируса, — цитирует чиновника РИА Новости на полях конгресса «Кардиология на марше».

Выпуск российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) «Спутник V» в гражданский оборот подразумевает прививки ограниченным категориям граждан РФ из группы риска, рассказал профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Медики выявили 5218 новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки. Общее число заражённых коронавирусной инфекцией нового типа в стране достигло 1 041 007. Количество заболевших по данным на утро 9 сентября 2020 года — 166 414. За всё время пандемии выздоровели 856 458. Из них 6409 — за минувшие 24 часа. Кроме того, за последние сутки в РФ от COVID-19 умерли 142 гражданина. Всего в РФ от инфекции погибло 18 135 жителей РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что первая партия российской вакцины от COVID-19, разработанной центром Гамалеи и прошедшей все лабораторные испытания, выпущена в гражданский оборот. Это значит, что стартует вакцинация населения из групп риска, в частности медиков и учителей.

Она будет идти параллельно с пострегистрационными клиническими исследованиями. В ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы. При испытаниях «Спутник V» сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у всех добровольцев.