Lancet обратился к создателям российской вакцины против COVID-19

https://static.news.ru/photo/aeeb1bc6-f349-11ea-b02b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из ведущих международных научных журналов Lancet предложил авторам материалов, посвящённых российской вакцине от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), получившей название «Спутник V», ответить на вопросы коллег, которые сомневаются в выводах специалистов из РФ, рассказал представитель издания.

Lancet предлагает авторам исследования по российской вакцине ответить на вопросы, содержащиеся в открытом письме Энрико Буччи (учёный из американского Temple University, один из подписавших обращение. — NEWS.ru). Мы продолжаем внимательно отслеживать ситуацию, — цитирует заявление журнала агентство РИА Новости.

В начале сентября 2020 года Lancet опубликовал итоги двух стадий клинических испытаний вакцины РФ от COVID-19. Через некоторое время учёные из нескольких стран мира разместили на итальянском портале Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных теорий, открытое письмо, где выражают сомнение насчет российского препарата.

Вакцинация россиян от коронавируса будет проходить с применением отечественных препаратов. Поэтому необходимости в закупке зарубежной вакцины нет. Такого же подхода придерживаются и другие государства, у которых есть мощный потенциал в сфере биотехнологий, считают в постпредстве России при отделении ООН в Женеве.

Но при этом Россия планирует продавать свой препарат и в этом плане считает COVAX (международный механизм, созданный под эгидой ВОЗ и направленный на справедливое и равноправное распределение вакцины в мире) полезным. Это позволяет сделать наличие в стране серьёзной научно-производственной базы и широкого спектра перспективных вакцин от коронавируса, которые сейчас находятся на разных стадиях испытаний.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные Вашингтонского университета создали средство, защищающее клетки человека от заражения коронавирусом нового типа. В основе разработки — белковые соединения, которые по своим защитным действиям являются наиболее эффективными против патогена и в шесть раз превосходят наиболее известные нейтрализующие антитела SARS-CoV-2.