Учёные США создали блокирующее коронавирус средство

https://static.news.ru/photo/156e411e-f347-11ea-98da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cold Spring Harbor Laboratory/Global Look Press

Учёные Вашингтонского университета создали средство, защищающее клетки человека от заражения коронавирусом нового типа. В основе разработки — белковые соединения, которые по своим защитным действиям являются наиболее эффективными против патогена и в шесть раз превосходят наиболее известные нейтрализующие антитела SARS-CoV-2.

Как сообщает Science, исследователи с помощью компьютерного моделирования определили структуру молекул, способных блокировать работу коронавирусных S-белков (белков-«шипов»), которые прикрепляются к клеточным рецепторам ACE2 и обеспечивают попадание вируса внутрь клетки. Учёные получили порядка двух миллионов соединений, из них 118 тысяч они произвели с нуля в лабораторных условиях и испытали на человеческих клетках.

При этом самой эффективной в борьбе с COVID-19 оказалась белковая молекула LCB1. Её способность связываться с белком-«шипом» коронавируса была проверена с помощью криоэлектронной микроскопии. В настоящее время эксперты проводят испытания LCB1 на грызунах.

Ранее NEWS.ru писал, что переливание донорской плазмы больным коронавирусом снижает шансы среднетяжёлых пациентов попасть в реанимацию на 63%. Но такой метод лечения может быть назначен только врачом. В частности, иммунную плазму в Москве перелили уже 1047 пациентам, из них 686 уже выздоровели и выписались из клиник.