Учёные США создали блокирующее коронавирус средство

Учёные Вашингтонского университета создали средство, защищающее клетки человека от заражения коронавирусом нового типа. В основе разработки — белковые соединения, которые по своим защитным действиям являются наиболее эффективными против патогена и в шесть раз превосходят наиболее известные нейтрализующие антитела SARS-CoV-2.
Как
При этом самой эффективной в борьбе с COVID-19 оказалась белковая молекула LCB1. Её способность связываться с белком-«шипом» коронавируса была проверена с помощью криоэлектронной микроскопии. В настоящее время эксперты проводят испытания LCB1 на грызунах.
Ранее NEWS.ru писал, что переливание донорской плазмы больным коронавирусом снижает шансы среднетяжёлых пациентов попасть в реанимацию на 63%. Но такой метод лечения может быть назначен только врачом. В частности, иммунную плазму в Москве перелили уже 1047 пациентам, из них 686 уже выздоровели и выписались из клиник.
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