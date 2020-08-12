Власти Москвы рассказали об эффекте переливания плазмы больным COVID-19

https://static.news.ru/photo/e50e9c72-dd29-11ea-9f33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Переливание донорской плазмы больным коронавирусом снижает шансы среднетяжёлых пациентов попасть в реанимацию на 63%. Но такой метод лечения может быть назначен только врачом.

Иммунную плазму в Москве перелили уже 1047 пациентам, из них 686 уже выздоровели и выписались из клиник.

Вероятность выздоровления тяжёлых больных, которые получают плазму, увеличивается на 19%, — приводит слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой РИА Новости.

Стать донором может любой человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. При этом у него не должно быть ВИЧ, гепатита С и В. Донорам плазмы с антителами установлены выплаты в размере 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.

По данным ВОЗ, за минувшие сутки в мире выявлено 214 985 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 4835 пациентов. Общее количество подтверждённых случаев инфицирования достигло 20 162 474, число смертей — 737 417.

Ранее NEWS.ru сообщал, что для лечения коронавирусных пациентов больницы Москвы с апреля заготовили более тонны плазмы крови с антителами. Донорами плазмы стали 1788 человек, переболевших COVID-19, из них 215 сдали кровь повторно.