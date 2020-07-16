Москва заготовила более тонны плазмы крови для лечения коронавируса

Для лечения коронавирусных пациентов больницы Москвы с апреля заготовили более тонны плазмы крови с антителами.
Донорами плазмы стали 1788 человек, переболевших COVID-19, из них 215 сдали кровь повторно. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В наших стационарах уже более чем 760 пациентам были назначены переливания, почти 500 из них уже успешно побороли заболевание и выписались из больниц, — сказала она.
По словам Раковой, исследования показали, что переливание плазмы с антителами снижает риск оказаться на аппарате искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в реанимации на 63% у среднетяжёлых пациентов, а у тяжёлых пациентов вероятность выздоровления увеличивается на 19%.
Ракова отметила, что плазма одного донора может помочь двум-трём пациентам. Врачи будут использовать этот метод до появления вакцины, на создание которой могут уйти месяцы. Поэтому очень важно, чтобы у медиков был достаточный запас плазмы реконвалесцентов.
Как сообщил главный внештатный специалист-трансфузиолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Буланов, плазма также может применяться для создания препарата иммуноглобулина, с этой задачей специалистам могут помочь только доноры,
Для желающих стать донором крови есть ряд специальных условий. Донор должен быть в возрасте от 18 до 35 лет, переболевший коронавирусом и не имеющий хронических заболеваний. У желающего стать донором должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.
Ранее специалистам Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН в Новосибирске впервые удалось получили антитела, нейтрализующие коронавирус. Это открытие послужит основой для создания средств специфической терапии и профилактики COVID-19, писал NEWS.ru.
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