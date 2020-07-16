Москва заготовила более тонны плазмы крови для лечения коронавируса

https://static.news.ru/photo/4385a7cc-c7fa-11ea-b1a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для лечения коронавирусных пациентов больницы Москвы с апреля заготовили более тонны плазмы крови с антителами.

Донорами плазмы стали 1788 человек, переболевших COVID-19, из них 215 сдали кровь повторно. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В наших стационарах уже более чем 760 пациентам были назначены переливания, почти 500 из них уже успешно побороли заболевание и выписались из больниц, — сказала она.

По словам Раковой, исследования показали, что переливание плазмы с антителами снижает риск оказаться на аппарате искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в реанимации на 63% у среднетяжёлых пациентов, а у тяжёлых пациентов вероятность выздоровления увеличивается на 19%.

Ракова отметила, что плазма одного донора может помочь двум-трём пациентам. Врачи будут использовать этот метод до появления вакцины, на создание которой могут уйти месяцы. Поэтому очень важно, чтобы у медиков был достаточный запас плазмы реконвалесцентов.

Как сообщил главный внештатный специалист-трансфузиолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Буланов, плазма также может применяться для создания препарата иммуноглобулина, с этой задачей специалистам могут помочь только доноры, передаёт ТАСС.

Для желающих стать донором крови есть ряд специальных условий. Донор должен быть в возрасте от 18 до 35 лет, переболевший коронавирусом и не имеющий хронических заболеваний. У желающего стать донором должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Ранее специалистам Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН в Новосибирске впервые удалось получили антитела, нейтрализующие коронавирус. Это открытие послужит основой для создания средств специфической терапии и профилактики COVID-19, писал NEWS.ru.