Россия начала маркировать вакцину «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/c4f6bd1c-f29a-11ea-a9ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: gamaleya.org

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи начал маркировку своей вакцины против коронавирусной инфекции нового типа. Процедура позволит следить за движением каждой упаковки вещества от производителя до пациента, рассказали представители Минздрава РФ.

Отмечается, что маркировку решено наносить отдельно на каждый компонент вакцины, фасуемый в отдельную потребительскую упаковку. Каждой составной части присвоили свой GTIN — международный код учёта логистических единиц, передаёт ТАСС.

В ходе аттестации стандартных процессов маркировки и последующего хранения промаркированных вторичных упаковок было протестировано качество считывания контрольно-идентификационных знаков (КИЗ) после длительного хранения в температурном режиме плюс два — плюс пять градусов по Цельсию, — заявила сотрудница центра Екатерина Слуднякова.

Она пояснила, что в связи с особенностями температурного режима хранения вакцины на данный момент код наносится на стикер, наклеиваемый на верхний клапан пачки.

Третий этап клинических исследований вакцины от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) начался в России 9 сентября 2020 года, рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Выпуск российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) «Спутник V» в гражданский оборот подразумевает прививки ограниченным категориям граждан РФ из группы риска, рассказал профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Медики выявили 5218 новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки. Общее число заражённых коронавирусной инфекцией нового типа в стране достигло 1 041 007. Количество заболевших по данным на утро 9 сентября 2020 года — 166 414. За всё время пандемии выздоровели 856 458. Из них 6409 — за минувшие 24 часа. Кроме того, за последние сутки в РФ от COVID-19 умерли 142 гражданина. Всего в РФ от инфекции погибло 18 135 жителей РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что первая партия российской вакцины от COVID-19, разработанной центром Гамалеи и прошедшей все лабораторные испытания, выпущена в гражданский оборот. Это значит, что стартует вакцинация населения из групп риска, в частности медиков и учителей.

Она будет идти параллельно с пострегистрационными клиническими исследованиями. В ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы. При испытаниях «Спутник V» сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у всех добровольцев.