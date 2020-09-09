Вакцинация от коронавируса началась в Москве

https://static.news.ru/photo/e46a43a6-f283-11ea-ad4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Вакцинация москвичей началась 9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сегодня важный день не только для города, но также и для всей страны. В Москве стартовала вакцинация против COVID-19 первых жителей. Это позволит нам приблизить момент, когда вакцина станет доступна для каждого. Первые участники исследования сегодня сделали прививку, — цитирует РИА Новости чиновницу.

По её словам, вакцину от коронавируса будут вводить в два этапа. На первом добровольцам введут первый компонент, а через три недели — второй. Компоненты отличаются входящими в их состав активными веществами. Это сделано для усиления иммунной защиты организма.

Правительство Москвы и Национальный исследовательский центр имени Гамалеи Минздрава РФ приглашают жителей столицы принять участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины от коронавируса. Приглашаются 40 тысяч человек. Вакцинация проходит бесплатно.

Число желающих ежедневно растёт. Можно сказать, ажиотаж. Заявку подали уже свыше 35 тысяч москвичей. Сейчас в столице исследование вакцины от COVID-19 проводится на базе шести медучреждений. В дальнейшем их число увеличится до 20, — добавила Ракова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что конец пандемии коронавирусной инфекции будет положен при условии массовой вакцинации населения. Он отметил, что мегаполис сможет пройти осенний и зимний период с минимальными ограничениями из-за коронавируса. По его словам, жёсткий карантин не планируется вводить даже при осложнении обстановки. Градоначальник подчеркнул, что людям следует исполнять рекомендации и ограничения, установленные врачами.

Первая партия российской вакцины от COVID-19, разработанной центром Гамалеи и прошедшей все лабораторные испытания, выпущена в гражданский оборот. Это значит, что стартует вакцинация населения из групп риска, в частности медиков и учителей. Она будет идти параллельно с пострегистрационными клиническими исследованиями. В ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы. При испытаниях «Спутник V» сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у всех добровольцев, писал NEWS.ru.