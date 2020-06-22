Медики: коронавирус у младенцев протекает в лёгкой форме

https://static.news.ru/photo/5c588b4c-b496-11ea-87d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Yibo/Keystone Press Agency/Global Look press

Заболевшие коронавирусом младенцы в возрасте до 90 дней практически всегда имеют лёгкое проявление болезни. Она не затрагивает дыхательные пути. Единственным симптомом часто бывает только высокая температура.

Медики из чикагской детской больницы Ann & Robert H. Lurie провели исследование 18 детей. 50% из них не нуждались в кислороде, интенсивной терапии или респираторной поддержке. Такое вмешательство врачей было необходимо только для исключения бактериальной инфекции, когда младенцам в возрасте до 60 дней давали антибиотики, а также при мониторинге толерантности к кормлению и при клинических наблюдениях.

Шесть из девяти заболевших коронавирусом младенцев страдали от рвоты, диареи и плохого аппетита. Перед появлением симптомов болезни желудочно-кишечного тракта у них были диагностированы кашель и затор в верхних дыхательных путях. Высокие вирусные нагрузки были диагностированы в образцах слизи из носа, несмотря на лёгкое клиническое проявление болезни.

У большинства детей в исследовании была высокая температура, что говорит о том, что для детей раннего возраста, оцениваемых по причине лихорадки, COVID-19 может быть важной причиной, особенно в регионе с широкой общественной активностью, — заявила доктор медицинских наук, эксперт по инфекционным заболеваниям у детей из Lurie Children's и доцент кафедры педиатрии в Северо-Западном университете Лина Б. Митхал.

Она подчеркнула, что младенцы, в основном, не подвергаются риску тяжёлых заболеваний, как ранее сообщали китайские медики, сообщает «МедикФорум».

NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не имеет данных о передачи коронавируса с молоком матери. Специалистом не удалось идентифицировать живой вирус в материнском молоке.

Всего в мире коронавирусом заразились почти 9 млн человек, более 468 тысяч умерли, более 4,4 млн выздоровели.