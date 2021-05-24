Медик рассказала, о каких заболеваниях говорят тёмные круги под глазами

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Тёмные круги вокруг глаз могут быть симптомом серьёзных нарушений в работе внутренних органов. Об этом Пятому каналу рассказала врач-иммунолог, аллерголог, гематолог и кандидат медицинских наук Ксения Бочарова.

По словам медика, причиной возникновения кругов под глазами бывает множество факторов. Например, недосыпание, курение, употребление большого количества чая, кофе, ночная работа, долгое сидение за компьютером, а также нерациональное сочетание времени труда и отдыха.

Однако синяки под глазами — это не всегда признак усталости или недосыпа. С точки зрения медицины, они свидетельствовать о том, что у пациента развивается гипоксия — кислородное голодание, отметила иммунолог.

Чаще всего кислородное голодание тканей связанно с нехваткой жизненно-важных микроэлементов, таких как железо. Оно может быть связано с тем, что у человека есть заболевания печени или почек, которые требуют своевременного обращения к терапевту и уточнение причины появления синяков под глазами, — говорит Бочарова.

Специалист рекомендует обратиться к терапевту и выяснить причину появления кругов под глазами, чтобы исключить наиболее частные медицинские проблемы — анемию, заболевания почек, печени, сердечно-сосудистой, дыхательной системы.

По словам Бочаровой, если в плане здоровья у пациента проблем не обнаружится, то стоит изменить образ жизни: раньше ложиться спать, гулять на свежем воздухе не менее 30-40 минут и чаще отдыхать от компьютера и гаджетов.

Ранее врач-невролог Александр Евдокимов рассказал, что зевота в некоторых случаях может предупреждать об опасных состояниях организма человека. По словам медика, если человек замечает, что стал чаще зевать, следует немедленно обратиться к врачу.