В составе интернациональной бригады «Пятнашка» воюют добровольцы разных национальностей — русские, абхазы, французы, были даже американцы. Военный врач с позывным Хирург состоит в ней. Молодой человек рассказал, как первый раз его мобилизовали в Абхазии, почему сейчас он оказался на территории Донбасса, какие функции выполняет. Хирург дал несколько советов мобилизованным, что стоит собрать в аптечку. О тонкостях работы военных врачей — в материале NEWS.ru.