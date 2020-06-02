Биологи рассказали, как обезопасить себя от токсинов в овощах и фруктах

https://static.news.ru/photo/ce2bca10-a580-11ea-af79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы избежать употребления токсичных овощей и фруктов, следует отказаться от употребления недозревших плодов, а также косточек в фруктах и ягодах. Среди наиболее опасных — сырая фасоль и зелёный картофель, который сохраняет вредные вещества даже после термической обработки.

Факт о вреде дозревающих фруктов и овощей установлен уже очень давно. Об этом «знает каждая хозяйка», заявила экс-руководитель АНО «Союзэкспертиза» Марина Циренина.

Однако есть вещи, к которым мы привыкли и относимся снисходительно — например, к недозрелым бананам, которые многие любят. Поэтому главное правило — не увлекаться потреблением таких плодов и во всём знать меру, — цитирует Циренину URA.RU.

Она отметила, что для организма опасны не только недозревшие, но и подгнившие плоды, поэтому от употребления испорченных продуктов также стоит воздержаться.

Также опасно употребление перезревших грибов, редьки, абрикосов и мускатного ореха. Не пойдут на пользу косточки вишни косточки, персика, миндаля и других представителей косточковых культур. Впрочем, токсичность в некоторых овощах и фруктах может быть не так опасна уже потому, что на протяжении многих лет люди периодически питаются дозревающими плодами.

Однако угрозу представляют различные пищевые добавки для сохранения фруктов и овощей. Вред могут нанести химикаты, которыми обрабатывают плоды.

Выращивать растения без какой-либо обработки химическими препаратами просто невозможно. Остаётся только надеяться на то, что специалисты используют допустимую концентрацию препарата, — сказал биолог и агроном Михаил Воробьёв.

Нужно понимать, что в любом фрукте есть остаточное количество ядохимикатов, добавил он. Однако оно, по словам эксперта, «не очень критичное».

Ранее, как писал NEWS.ru, в Роскачестве рассказали, в каких фруктах и овощах содержатся скрытые токсины.