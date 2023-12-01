В Центральную Россию пришла зима. А вместе с ней — гололед. В холодное время года частота обращений за медицинской помощью с переломами и растяжениями увеличивается в два-три раза. Врачи говорят: чем старше человек, тем больше вероятность, что он получит перелом при падении. Поэтому пожилым надо быть максимально осторожными. NEWS.ru узнал у врачей, какие травмы в гололед наиболее распространены, как их распознать и как они поддаются лечению.
Травмы запястья
Самая распространенная травма на гололеде — перелом в области лучезапястного сустава, отмечает в беседе с NEWS.ru врач-травматолог Сергей Малыхин. Первые признаки: деформация, патологическая подвижность. На наличие или отсутствие боли здесь ориентироваться не стоит.
«У всех людей очень разный болевой порог. В моей практике были случаи, когда человек с переломом лодыжки ходил всю неделю на работу, а в выходные пришел к врачу и получил неожиданный для него диагноз. Тут все индивидуально», — сообщил Малыхин.
В то же время любое появление боли, отека и нарушения функции запястья после падения должно послужить поводом обратиться в медицинское учреждение, добавил он.
Подобные травмы обычно лечатся накладываем гипса. Хотя людям пожилого возраста, возможно, потребуется операция.
Травмы голеностопа
На гололеде очень легко подвернуть ногу в области голеностопного сустава. Это может обернуться банальным растяжением связок либо полным или частичным разрывом связочного аппарата, рассказал NEWS.ru травматолог-ортопед госпиталя им. Бурденко Михаил Максаров.
Также возможны переломы наружной и внутренней лодыжки. Основные симптомы травм голеностопа — это отек, кровоизлияние, нарушение функции сустава. Человек не может пошевелить конечностью, а также опереться на нее, ему мешает сильная боль, отметил врач.
При переломах без смещения достаточно наложить гипсовую повязку сроком на четыре — восемь недель. При переломах со смещением проводится одномоментная закрытая репозиция. Суть процедуры — врач изменяет положение отломанных фрагментов костей, устраняя деформацию поврежденного сегмента. В случае тяжелых переломов положена операция.
Перелом шейки бедра
Чаще всего подобную травму получают пожилые люди. Молодые — только в крайних случаях при наличии костной патологии, сообщает Михаил Максаров. Первые симптомы перелома — резкая боль, а также укорочение конечности. Еще один характерный признак — лежа на спине, человек не может оторвать ногу от поверхности.
В большинстве случаев людям с такими травмами показана операция — эндопротезирование шейки бедра. Такие переломы сами не срастаются.
«К сожалению, если говорить о совсем возрастных пациентах, то подобная травма для них — приговор. При наличии множества соматических заболеваний операцию делать нельзя. Поэтому этой группе пациентов нужно особо бережно относиться к своему здоровью», — сообщил врач.
Травмы шейки плечевой кости
Эта травма, при которой нарушается целостность верхнего отдела плечевой кости, чаще всего встречается у людей с остеопорозом (процесс разрушения костной ткани в организме). Она случается, когда человек падает на вытянутую руку с высоты собственного роста.
«Первый симптом перелома — это резкая боль, отек, кровоизлияние. Также наблюдается нарушение функции сустава: человек не может согнуть или отвести руку. Появляется ощущение, что плечо не в том месте шевелится. Это так называемая патологическая подвижность в зоне перелома», — рассказал доктор Максаров.
Существует как консервативные, так и оперативные методы лечения перелома плечевой кости. Если перелом без смещения, то можно обойтись небольшой гипсовой повязкой, которую снимают через пять недель. При переломе со смещением или склонности к нему показана операция.
Травмы нижнего отдела позвоночника
Типичная ситуация зимой: человек спускается по скользкой лестнице, падает и приземляется на копчик или нижнюю часть поясницы, рассказал NEWS.ru врач — ортопед-травматолог Антон Девицев. В результате он получает перелом одного или нескольких нижних позвонков.
Основные симптомы травмы такого вида — боль в области поясницы. Неприятные ощущения усиливаются, когда пациент пытается согнуться или повернуть туловище.
Перелом позвоночника — одна из самых тяжелых травм. Гипс не накладывают, но человеку показан постельный режим. В отдельных случаях — операция.
Первая помощь при переломе
При переломе в первую очередь нужно приложить лед. По возможности — зафиксировать конечность любыми подручными средствами, рассказал Сергей Малыхин. Затем стоит дать обезболивающий препарат. То, что эти лекарства нельзя принимать при переломах, — распространенное заблуждение, считает врач.
«Болевой синдром — это сигнал: надо что-то делать. Есть проблема в организме, которую необходимо решить. С другой стороны, это мощный стрессовый фактор. Когда у человека что-то болит, он начинает сильнее переживать. Это чревато нарушением психического здоровья», — добавляет Антон Девицев.
Почему одни люди постоянно ломают кости, а другие за всю жизнь ни разу
Это связано с биохимическим составом их костей, рассказал Антон Девицев. У одних людей костная ткань достаточно плотная и вполне может выдержать перегрузки до определенных моментов. У других ее плотность снижена. Такое происходит по разным причинам: генетическая предрасположенность, плохое питание, сопутствующие заболевания.
Как ходить по гололеду не падая
Чтобы максимально обезопасить себя в голодед, стоит соблюдать несколько правил:
- Не носить обувь на каблуке, только с плоской подошвой.
- Использовать грубую подошву. Почти в любой мастерской по ремонту обуви можно наклеить на обувь защиту против скольжения.
- «Пингвинья» походка. Центр тяжести нужно переносить на ногу, которая оказалась впереди, не расставлять ноги широко, идти мелкими шагами.
- Наиболее опасны в гололёд лестницы. На них нужно ставить на каждую ступеньку обе ноги и держаться за поручни.
- Отказаться от разговоров по телефону на ходу или использовать гарнитуру.
- Взять с собой лыжную палку или палки для скандинавской ходьбы.
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