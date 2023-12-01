Как не упасть в гололед, что можно травмировать, чем помочь при переломе

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В Центральную Россию пришла зима. А вместе с ней — гололед. В холодное время года частота обращений за медицинской помощью с переломами и растяжениями увеличивается в два-три раза. Врачи говорят: чем старше человек, тем больше вероятность, что он получит перелом при падении. Поэтому пожилым надо быть максимально осторожными. NEWS.ru узнал у врачей, какие травмы в гололед наиболее распространены, как их распознать и как они поддаются лечению.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Травмы запястья

Самая распространенная травма на гололеде — перелом в области лучезапястного сустава, отмечает в беседе с NEWS.ru врач-травматолог Сергей Малыхин. Первые признаки: деформация, патологическая подвижность. На наличие или отсутствие боли здесь ориентироваться не стоит.

«У всех людей очень разный болевой порог. В моей практике были случаи, когда человек с переломом лодыжки ходил всю неделю на работу, а в выходные пришел к врачу и получил неожиданный для него диагноз. Тут все индивидуально», — сообщил Малыхин.

В то же время любое появление боли, отека и нарушения функции запястья после падения должно послужить поводом обратиться в медицинское учреждение, добавил он.

Подобные травмы обычно лечатся накладываем гипса. Хотя людям пожилого возраста, возможно, потребуется операция.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Травмы голеностопа

На гололеде очень легко подвернуть ногу в области голеностопного сустава. Это может обернуться банальным растяжением связок либо полным или частичным разрывом связочного аппарата, рассказал NEWS.ru травматолог-ортопед госпиталя им. Бурденко Михаил Максаров.

Также возможны переломы наружной и внутренней лодыжки. Основные симптомы травм голеностопа — это отек, кровоизлияние, нарушение функции сустава. Человек не может пошевелить конечностью, а также опереться на нее, ему мешает сильная боль, отметил врач.

При переломах без смещения достаточно наложить гипсовую повязку сроком на четыре — восемь недель. При переломах со смещением проводится одномоментная закрытая репозиция. Суть процедуры — врач изменяет положение отломанных фрагментов костей, устраняя деформацию поврежденного сегмента. В случае тяжелых переломов положена операция.

Перелом шейки бедра

Чаще всего подобную травму получают пожилые люди. Молодые — только в крайних случаях при наличии костной патологии, сообщает Михаил Максаров. Первые симптомы перелома — резкая боль, а также укорочение конечности. Еще один характерный признак — лежа на спине, человек не может оторвать ногу от поверхности.

В большинстве случаев людям с такими травмами показана операция — эндопротезирование шейки бедра. Такие переломы сами не срастаются.

«К сожалению, если говорить о совсем возрастных пациентах, то подобная травма для них — приговор. При наличии множества соматических заболеваний операцию делать нельзя. Поэтому этой группе пациентов нужно особо бережно относиться к своему здоровью», — сообщил врач.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Травмы шейки плечевой кости

Эта травма, при которой нарушается целостность верхнего отдела плечевой кости, чаще всего встречается у людей с остеопорозом (процесс разрушения костной ткани в организме). Она случается, когда человек падает на вытянутую руку с высоты собственного роста.

«Первый симптом перелома — это резкая боль, отек, кровоизлияние. Также наблюдается нарушение функции сустава: человек не может согнуть или отвести руку. Появляется ощущение, что плечо не в том месте шевелится. Это так называемая патологическая подвижность в зоне перелома», — рассказал доктор Максаров.

Существует как консервативные, так и оперативные методы лечения перелома плечевой кости. Если перелом без смещения, то можно обойтись небольшой гипсовой повязкой, которую снимают через пять недель. При переломе со смещением или склонности к нему показана операция.

Травмы нижнего отдела позвоночника

Типичная ситуация зимой: человек спускается по скользкой лестнице, падает и приземляется на копчик или нижнюю часть поясницы, рассказал NEWS.ru врач — ортопед-травматолог Антон Девицев. В результате он получает перелом одного или нескольких нижних позвонков.

Основные симптомы травмы такого вида — боль в области поясницы. Неприятные ощущения усиливаются, когда пациент пытается согнуться или повернуть туловище.

Перелом позвоночника — одна из самых тяжелых травм. Гипс не накладывают, но человеку показан постельный режим. В отдельных случаях — операция.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первая помощь при переломе

При переломе в первую очередь нужно приложить лед. По возможности — зафиксировать конечность любыми подручными средствами, рассказал Сергей Малыхин. Затем стоит дать обезболивающий препарат. То, что эти лекарства нельзя принимать при переломах, — распространенное заблуждение, считает врач.

«Болевой синдром — это сигнал: надо что-то делать. Есть проблема в организме, которую необходимо решить. С другой стороны, это мощный стрессовый фактор. Когда у человека что-то болит, он начинает сильнее переживать. Это чревато нарушением психического здоровья», — добавляет Антон Девицев.

Почему одни люди постоянно ломают кости, а другие за всю жизнь ни разу

Это связано с биохимическим составом их костей, рассказал Антон Девицев. У одних людей костная ткань достаточно плотная и вполне может выдержать перегрузки до определенных моментов. У других ее плотность снижена. Такое происходит по разным причинам: генетическая предрасположенность, плохое питание, сопутствующие заболевания.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как ходить по гололеду не падая

Чтобы максимально обезопасить себя в голодед, стоит соблюдать несколько правил:

Не носить обувь на каблуке, только с плоской подошвой.

Использовать грубую подошву. Почти в любой мастерской по ремонту обуви можно наклеить на обувь защиту против скольжения.

«Пингвинья» походка. Центр тяжести нужно переносить на ногу, которая оказалась впереди, не расставлять ноги широко, идти мелкими шагами.

Наиболее опасны в гололёд лестницы. На них нужно ставить на каждую ступеньку обе ноги и держаться за поручни.

Отказаться от разговоров по телефону на ходу или использовать гарнитуру.

Взять с собой лыжную палку или палки для скандинавской ходьбы.

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