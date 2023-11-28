Травматолог объяснил, как надо правильно падать на льду Травматолог Терновой: при падении на лед нельзя вытягивать руки вперед

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для того чтобы не получить травмы при падении на лед, стоит постараться упасть на бок, на предплечье, рассказал NEWS.ru травматолог-ортопед кандидат медицинских наук Константин Терновой. По его словам, не стоит вытягивать руки вперед, поскольку так можно сломать запястье. Также стоит постараться подтянуть колени к груди, а локти прижать к телу, добавил врач.

Хочу сказать, что сгруппироваться при падении на лед очень сложно, это происходит так быстро, что большинство даже не понимает, что происходит, пока не окажется на земле. Так в прошлом году мой пациент — мастер спорта по карате — получил перелом копчика. Стоит постараться упасть на бок, на предплечье, это наиболее безопасный вариант. Также не стоит вытягивать руки, в худшем случае так можно сломать запястье. Стоит постараться подтянуть колени к груди, а локти прижать к телу, — рассказал Терновой.

Ранее травматолог-ортопед Андрей Литвиненко пояснил, что боль при ушибе после падения на льду будет несильной и терпимой, а при переломе кости — наоборот. По его словам, при всех таких травмах боль является основным ведущим симптомом. Врач также добавил, что из-за перелома или вывиха человек не сможет сгибать ушибленную конечность. Помимо этого, по словам специалиста, при переломе происходит смещение контура, из-за чего могут возникать щелчки или хруст.