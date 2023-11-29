Травматолог указал наиболее характерное место переломов у поскользнувшихся Травматолог Гришин: при падении на льду люди чаще всего ломают запястья

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Поскользнувшиеся на льду люди чаще всего повреждают руки, потому что обычно падение происходит с опорой на верхние конечности, рассказал в беседе с «Москвой 24» врач — травматолог-ортопед Тимур Гришин. По его словам, наиболее распространенной травмой является перелом лучевой кости в области лучезапястного сустава. Врач также рассказал, что при падении часто случаются повреждения локтевых суставов, ушибы рук и ног.

Регулярно встречаются переломы и ушибы крестца и копчика, переломы лодыжек, — отметил специалист.

Для того чтобы избежать подобных травм, медик порекомендовал падать не на вытянутые руки, а сгруппироваться, обхватить себя и завалиться на бок. По его словам, такие падения наиболее безопасны и обычно не влекут серьезных повреждений.

Ранее врач травматолог-ортопед кандидат медицинских наук Константин Терновой также назвал этот способ наиболее безопасным при падении на льду. По его словам, нужно постараться подтянуть колени к груди, а локти прижать к телу.