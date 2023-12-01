Психолога из новосибирского детсада заподозрили в избиении ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске педагога-психолога из детского сада заподозрили в избиении ребенка. Мать мальчика рассказала «КП-Новосибирск», что обнаружила шишку на голове у сына, когда пришла забирать его. По словам женщины, когда они вернулись домой, мальчику стало плохо: он был сонным, его тошнило. Врачи диагностировали сотрясение.

Сын был все время сонным, что ему совсем несвойственно. Я перепугалась, что это может быть как-то связано с шишкой на голове, и вызвала скорую помощь. Врачи осмотрели и сказали, что нужно ехать в больницу. Сына начало тошнить, в итоге у него диагностировали сотрясение, — рассказала мать мальчика.

Женщина отметила, что позже с ней связалась заведующая детсада, которая изучила видео с камер наблюдения. Она уточнила, что на кадрах видно, как педагог ударила ребенка об пол. При этом сама психолог сначала утверждала, что мальчик случайно ушибся и никто его не бил.

Эту запись я увидела только после выписки из больницы. Педагог пошла мыть горшки, и дверь захлопнулась. Когда выбежала из туалета, то все кричали, что это мой ребенок закрыл дверь. Она ударила его по голове, схватила за руку и кинула на пол. Затем снова ударила рукой, — поделилась собеседница издания.

Врачи передали информацию о травме в полицию. После случившегося педагога уволили. Мать мальчика добавила, что сыну после произошедшего требуется реабилитация: ребенок стал плохо спать по ночам, отказывается играть и постоянно лежит.

Комментируя ситуацию изданию, юрист Инесса Рябинина пояснила, что психологу может грозить уголовное преследование, ее действия могут расценить как жестокое обращение с детьми и неисполнение обязанностей по воспитанию. Максимальное наказание предусматривает до трех лет лишения свободы.

В Красноярске полиция ранее начала проверку после публикации в Сети видео, на котором воспитательница детского сада хватает двухлетнюю девочку за волосы. Мать одной из воспитанниц сняла факт жестокого обращения через уличное окно.