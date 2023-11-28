Тренер дала советы, как безопасно кататься на коньках Тренер Шилина: перед катанием на коньках важно научиться правильно падать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перед тем как кататься на коньках, необходимо научиться правильно падать, посоветовала тренер по фигурному катанию Татьяна Шилина. В беседе с LIFE.ru эксперт объяснила, что лучше потренироваться, как правильно подставлять руки и как после падения вставать обратно на лед.

Прежде чем выйти на лед, необходимо понимать, как правильно упасть и встать после падения. Перед выходом на лед лучше потренироваться, как будете подставлять руки в случае падения и как будете вставать, — отметила тренер.

Кроме того, важно подобрать правильные коньки. Они должны быть с запасом около пяти миллиметров к размеру ноги, чтобы не натереть мозоли и избежать проблем с кровообращением. Тренер отметила, что лучше всего выбирать не слишком мягкие и не слишком жесткие ботинки. Это поможет не травмироваться. Также важно тепло одеваться. Шилина рекомендует поддеть термобелье и взять с собой шапку и перчатки.

Во время катания необходимо двигаться по направлению с остальными посетителями, чтобы не столкнуться с ними. Шилина отметила, что новичкам лучше держаться возле бортиков и ехать очень медленно и осторожно. Постепенно можно набирать скорость, когда стоять на коньках станет привычно. Тренер добавила, что не рекомендуется кататься в наушниках, так как это очень опасно.

Травматолог-ортопед Максим Саутин ранее посоветовал выбирать коньки только своего размера, чтобы зафиксировать голень. По его словам, это позволит избежать травм. Врач также порекомендовал не разгоняться.